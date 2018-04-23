Пенсионеру из Владимирской области удалось снять с учёта сгоревший 15 лет назад BMW

После публикации RT полиция города Петушки Владимирской области сняла с учёта сгоревший больше 15 лет назад автомобиль BMW, который был фиктивно зарегистрирован на пенсионера Сергея Лукашина.

«Снято с учёта 21.04.2018 в связи с утратой (неизвестно место нахождения транспортного средства или при невозможности пользоваться транспортным средством)», — сообщается в справке МВД, оказавшейся в распоряжении RT.

Ранее RT выпустил материал о пенсионере из города Петушки Сергее Лукашине. В 2002 году знакомые Лукашина попросили оформить на себя автомобиль BMW 535. Через год после этого иномарка сгорела в ДТП. Однако машина не была снята с учёта, и в последующие годы пенсионеру начислялся транспортный налог.

К апрелю 2018 года его задолженность за несуществующий BMW достигла суммы свыше 240 тысяч рублей. При этом снять машину с учёта он не мог, так как судебные приставы наложили на автомобиль ограничительные действия по регистрации из-за накопившейся недоимки.