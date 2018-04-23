В одном из районов Хабаровского края введён особый противопожарный режим
- РИА Новости
Как заявили в пресс-службе регионального управления МЧС, такое решение принял глава местной администрации.
На территории района запретили посещать леса.
«По состоянию на 23 апреля, по данным Рослесхоза и Росгидромета, третий класс пожарной опасности сохраняется в четырёх районах региона: Верхнебуреинском, Солнечном и районах имени Лазо и Полины Осипенко», — уточняется в сообщении.
15 апреля сообщалось, что в Кемеровской области начал действовать особый противопожарный режим.
Также издание «ВашГород.ру» писало об усилении в Кузбассе профилактической работы с целью предотвратить осложнение обстановки в пожароопасное время.