В одном из районов Хабаровского края введён особый противопожарный режим

Короткая ссылка
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введён особый противопожарный режим, сообщает газета «Известия».
В одном из районов Хабаровского края введён особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе регионального управления МЧС, такое решение принял глава местной администрации.

На территории района запретили посещать леса.

«По состоянию на 23 апреля, по данным Рослесхоза и Росгидромета, третий класс пожарной опасности сохраняется в четырёх районах региона: Верхнебуреинском, Солнечном и районах имени Лазо и Полины Осипенко», — уточняется в сообщении.

15 апреля сообщалось, что в Кемеровской области начал действовать особый противопожарный режим.

Также издание «ВашГород.ру» писало об усилении в Кузбассе профилактической работы с целью предотвратить осложнение обстановки в пожароопасное время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных