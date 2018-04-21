Очевидец рассказал подробности гибели девочки во время ураганного ветра в Москве

Очевидец в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности о гибели девочки в результате ураганного ветра в Москве.

«Было три девочки, они пострадали. Сейчас уже известно, что одна девочка погибла. Придавило крышей от конструкции, где мусорные контейнеры стоят», — пояснил он.

По словам очевидца, в настоящее время на месте трагедии спасатели разбирают завалы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла.

Также сообщалось, что СК проводит проверку после травмирования двоих детей в Москве во время урагана.

В июне URA.RU передавало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.