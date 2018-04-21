Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа посетить изолятор в Грозном
«Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишённых свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придётся», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
Также глава Чеченской Республики раскритиковал власти США за отношение к афроамериканцам в стране.
В опубликованном Госдепартаментом США докладе по правам человека в мире власти Чечни обвиняются в том, что не расследуют нарушения прав человека и ущемляют права сексуальных меньшинств.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал власти Эстонии дворняжками, после того как они ввели в отношении него санкции по примеру США.