МИД рассказал о программе визита Лаврова в Китай 23-24 апреля
Также отмечается, что Лавров проведёт переговоры со своим китайским коллегой Ван И.
«В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году — визиту Президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в июне в городе Циндао (КНР)», — говорится в сообщении.
Как уточнили в МИД, министры также обсудят состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия.
Ранее Лавров заявил, что принял предложение главы МИД Северной Кореи Ли Ён Хо посетить с ответным визитом Пхеньян.