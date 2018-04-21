МИД рассказал о программе визита Лаврова в Китай 23-24 апреля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай 23-24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что Лавров проведёт переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

«В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году — визиту Президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в июне в городе Циндао (КНР)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, министры также обсудят состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия.

Ранее Лавров заявил, что принял предложение главы МИД Северной Кореи Ли Ён Хо посетить с ответным визитом Пхеньян.