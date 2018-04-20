В Кирове временно закроют несколько объектов из-за нарушений пожарной безопасности

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В Кирове временно закроют ряд объектов, в том числе торговые центры «Прайд» и «Зенит», а также клуб Gaudi из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на УФССП по региону.

Судебные приставы вручили руководителям ТЦ и клуба постановления о возбуждении исполнительного производства.

Объекты должны устранить все нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области назвали ТЦ, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.

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