В Кирове временно закроют несколько объектов из-за нарушений пожарной безопасности

В Кирове временно закроют ряд объектов, в том числе торговые центры «Прайд» и «Зенит», а также клуб Gaudi из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на УФССП по региону.

Судебные приставы вручили руководителям ТЦ и клуба постановления о возбуждении исполнительного производства. Объекты должны устранить все нарушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области назвали ТЦ, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.