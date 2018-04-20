В Минздраве прокомментировали слова Володина об импортозамещении лекарств

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Импортозамещение лекарств не относится к полномочиям Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Импортозамещение лекарств, как и любое другое импортозамещение и развитие отечественного производства, не относится к полномочиям Минздрава России», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, за прошедшие шесть лет зарегистрировано более 2,5 тыс. отечественных лекарственных препаратов, удовлетворяющих критериям качества и безопасности.

«Их доля в общем числе зарегистрированных лекарств увеличилась с 61% в 2012 году до 84% в 2018 году», — добавили в министерстве.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Минздрав России неэффективно выполнил задачу по импортозамещению лекарств на российском рынке. 

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