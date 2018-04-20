Путин провёл совещание с Шойгу и главой Генштаба ВС России

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались вопросы военного строительства. Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что по результатам встречи «намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая».

Ранее сообщалось, что Путин получает от Минобороны доклад о ситуации в Сирии.