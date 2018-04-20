Путин провёл совещание с Шойгу и главой Генштаба ВС России

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин провёл совещание с Шойгу и главой Генштаба ВС России
  • kremlin.ru

«Обсуждались вопросы военного строительства. Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что по результатам встречи «намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая».

Ранее сообщалось, что Путин получает от Минобороны доклад о ситуации в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных