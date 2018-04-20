Власти Кемерова опровергли сообщения о переносе празднования Дня города

В администрации Кемерова заявили, что празднование 100-летия города переносить не планируется, сообщает kp.ru.

«Информация о переносе празднования Дня города не соответствует действительности», — сказали в комитете по работе со СМИ городской администрации.

Там добавили, что праздник проведут в установленные сроки, передаёт «ВашГород.ру».

Мероприятия в честь юбилея должны пройти в июне.

Ранее СМИ сообщали, что в Кемерове отменили салют на День Победы.