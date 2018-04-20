Власти Кемерова опровергли сообщения о переносе празднования Дня города
В администрации Кемерова заявили, что празднование 100-летия города переносить не планируется, сообщает kp.ru.
«Информация о переносе празднования Дня города не соответствует действительности», — сказали в комитете по работе со СМИ городской администрации.
Там добавили, что праздник проведут в установленные сроки, передаёт «ВашГород.ру».
Мероприятия в честь юбилея должны пройти в июне.
Ранее СМИ сообщали, что в Кемерове отменили салют на День Победы.
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