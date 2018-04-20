Власти Кемерова опровергли сообщения о переносе празднования Дня города

Короткая ссылка
В администрации Кемерова заявили, что празднование 100-летия города переносить не планируется, сообщает kp.ru.

«Информация о переносе празднования Дня города не соответствует действительности», — сказали в комитете по работе со СМИ городской администрации.

Там добавили, что праздник проведут в установленные сроки, передаёт «ВашГород.ру».

Мероприятия в честь юбилея должны пройти в июне.

Ранее СМИ сообщали, что в Кемерове отменили салют на День Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных