В Москве планируют завершить основной ремонт улиц по программе благоустройства к ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве планируют завершить основной ремонт улиц по программе благоустройства, сообщает kp.ru.

«В этом году отремонтируем 17 млн кв. м асфальта на дорогах и около 4 млн кв. м покрытий на внутриквартальных проездах», — заявил заместитель мэра Пётр Бирюков.

По его словам, до конца лета будет обновлено около трёх тысяч дворов, заменены десятки тысяч элементов детских и спортивных площадок.

В ближайшее время начнётся и традиционное благоустройство улиц. Некоторые из них были частично отремонтированы в 2017 году, теперь их полностью доделают.

«Ремонт около метро завершим до начала чемпионата мира по футболу», — отметил Бирюков.

Он добавил, что в Хамовниках в рамках подготовки к предстоящим матчам проводится благоустройство для свободного прохождения болельщиков и всех, кто будет находиться у стадиона «Лужники».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в 2017 году.