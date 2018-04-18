Медведев освободил Буланова от должности замглавы Росавиации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Росавиации Михаила Буланова по его желанию. Об этом говорится в распоряжении премьера, опубликованном на сайте правительства.
«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — указано в документе.
Ранее Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра культуры Олега Рыжкова.
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