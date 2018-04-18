В Росгвардии заявили, что охрана в школе Стерлитамака сработала оперативно

В Росгвардии сообщили, что школа в башкирском Стерлитамаке, где произошло ЧП, оборудована кнопкой тревожной сигнализации.

«Сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал «тревога» подали своевременно. Наши специалисты проверяли исправность технических средств охраны и порядок работы ЧОП в феврале 2018 года, нарушений не было выявлено», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники групп задержания помогали эвакуировать учащихся, оцеплять территорию и обеспечивать работу экстренных служб.

Утром 18 апреля 17-летний ученик школы Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя и устроил поджог. СК возбудил два дела после ЧП в школе Башкирии.

RT ведёт текстовую трансляцию.