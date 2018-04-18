Доступ к сайту видеоагентства Ruptly частично восстановлен

Директор цифровых технологий Ruptly Дмитрий Кешишев заявил, что доступ к сайту видеоагентства частично восстановлен.

По его словам, в работе системы сайтов ruptly.tv и live.ruptly.tv участвует 20 IP-адресов. К настоящему моменту разблокирован один из них.

«Сейчас разблокирован один, дающий доступ к ruptly.tv. Но этого недостаточно для полноценного функционирования. Live.ruptly.tv всё ещё недоступен», — сказал Кешишев.

Временным решением для доступа к live-платформе открыт новый домен live.ruptly.online, который перенаправляет трафик российских пользователей через новые адреса, не подлежащие блокировке.

Ранее сообщалось, что видеоагентство Ruptly столкнулось с перебоями в работе сайтов.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, в настоящий момент его материалами пользуются уже свыше 1000 медиакомпаний из более чем 80 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ.