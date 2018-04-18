МЧС начало второй этап крупных учений по ликвидации последствий весеннего половодья

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МЧС России приступило ко второму этапу всероссийских учений по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Начался второй этап всероссийских командно-штабных учений. В течение суток с 06:00 (мск) 18 апреля до 06:00 19 апреля предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, учения проходят во всех регионах России. В соответствии с вводными в каждом из них к местам условных подтоплений выдвинутся подвижные пункты управления.

«На территориях, где условно разгулялась стихия, будут проводиться поисковые работы и спасение людей на воде, в том числе с применением вертолётов, многофункциональных катеров, судов на воздушной подушке и аэроботов, для мониторинга паводковой обстановки задействуют беспилотную авиацию», — добавили в ведомстве.

17 апреля МЧС начало крупные учения по предотвращению половодья и природных пожаров.

Кроме того, Nation News сообщало, что в Подмосковье пройдут учения по подготовке авиации к паводкам.

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