Видеоагентство Ruptly сообщило о перебоях в работе его сайтов

Короткая ссылка
Видеоагентство Ruptly столкнулось с перебоями в работе сайтов. Об этом сообщил директор цифровых технологий Ruptly Дмитрий Кешишев.
Видеоагентство Ruptly сообщило о перебоях в работе его сайтов
  • © Ruptly

«Утром возникли трудности в доступе к сайту ruptly.tv из-за блокировки платёжного сервиса Taxamo, участвующего в работе сайта. В данный момент сайт прямых трансляций live.ruptly.tv недоступен через большинство российских провайдеров», — цитирует Кешишева РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент сайт live.ruptly.tv не работает ни с «Билайна», ни с «МегаФона», в работе сайта ruptly.tv наблюдаются перебои.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, в настоящий момент его материалами пользуются уже свыше 1000 медиакомпаний из более чем 80 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ.

Материалы Ruptly можно увидеть в эфире и на сайтах онлайн-платформ CNN, NBC, CBS, Mail Online, Al Jazeera, VICE, The Guardian, NHK, India Today, Telesur, ВГТРК и других телеканалов.

В 2017 году Ruptly было отмечено престижной премией в области онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категории «Лучший новостной сайт B2B (бизнес для бизнеса)», a в апреле 2018 года Ruptly вышло в финал премии в категориях «Коммерческая команда года» и «Техническая инновация года».

В октябре 2017 года агентство запустило платформу Ruptly Live, которая позволяет клиентам транслировать до девяти прямых включений одновременно, включая прямые трансляции в формате 360 градусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных