Видеоагентство Ruptly сообщило о перебоях в работе его сайтов

Видеоагентство Ruptly столкнулось с перебоями в работе сайтов. Об этом сообщил директор цифровых технологий Ruptly Дмитрий Кешишев.

«Утром возникли трудности в доступе к сайту ruptly.tv из-за блокировки платёжного сервиса Taxamo, участвующего в работе сайта. В данный момент сайт прямых трансляций live.ruptly.tv недоступен через большинство российских провайдеров», — цитирует Кешишева РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент сайт live.ruptly.tv не работает ни с «Билайна», ни с «МегаФона», в работе сайта ruptly.tv наблюдаются перебои.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, в настоящий момент его материалами пользуются уже свыше 1000 медиакомпаний из более чем 80 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ.

Материалы Ruptly можно увидеть в эфире и на сайтах онлайн-платформ CNN, NBC, CBS, Mail Online, Al Jazeera, VICE, The Guardian, NHK, India Today, Telesur, ВГТРК и других телеканалов.

В 2017 году Ruptly было отмечено престижной премией в области онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категории «Лучший новостной сайт B2B (бизнес для бизнеса)», a в апреле 2018 года Ruptly вышло в финал премии в категориях «Коммерческая команда года» и «Техническая инновация года».

В октябре 2017 года агентство запустило платформу Ruptly Live, которая позволяет клиентам транслировать до девяти прямых включений одновременно, включая прямые трансляции в формате 360 градусов.