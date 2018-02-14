В Екатеринбурге появится мемориальная табличка в память о Николае II

Мемориальная табличка в память о Николае II появится 24 февраля в Екатеринбурге, сообщает kp.ru.

«Многочисленные показания большевиков, участников процесса, а также цитаты из дневника Николая II позволяют нам точно определить место, где в 1918 году остановился поезд с отрёкшимся императором», — заявил член общества «Мемориал Романовых» Илья Коровин.

По его словам, это Вишнёвая, 22 «б», где находилась железнодорожная станция Екатеринбург III.

Здание станции не сохранилось, поэтому мемориальную табличку установят на одном из соседних строений.

Ранее URA.RU передавало, что памятник российскому государственному деятелю Петру Столыпину открыли в Челябинске.