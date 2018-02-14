На Ямале представили нового главу департамента транспорта и дорожного хозяйства

На Ямале представили Максима Першикова — нового главу департамента транспорта и дорожного хозяйства, сообщает URA.RU.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, он приступил к официальному исполнению обязанностей в среду, 14 февраля.

Перестановки произошли и в окружной дорожной дирекции, которой руководил Першиков. Врио руководителя назначен первый заместитель Игорь Маношкин.

Ранее Nation News сообщало, что назначен исполняющий обязанности вице-мэра Воронежа.