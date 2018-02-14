В Кызыле завершили реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта

В аэропорту Кызыла завершили работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы, она уже приняла первый рейс, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Тувы.