В Кызыле завершили реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта

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В аэропорту Кызыла завершили работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы, она уже приняла первый рейс, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Тувы.

На месте проводятся мероприятия по обеспечению помещений электроэнергией.

Как заявил руководитель ФКП «Аэропорт Кызыл» Шолбан Кужугет, в настоящее время аэропорт находится в статусе посадочной площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что в ямальском аэропорту появится блокиратор дронов.

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