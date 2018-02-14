В Кызыле завершили реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта
В аэропорту Кызыла завершили работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы, она уже приняла первый рейс, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Тувы.
На месте проводятся мероприятия по обеспечению помещений электроэнергией.
Как заявил руководитель ФКП «Аэропорт Кызыл» Шолбан Кужугет, в настоящее время аэропорт находится в статусе посадочной площадки.
Ранее URA.RU сообщало, что в ямальском аэропорту появится блокиратор дронов.
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