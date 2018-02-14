Пассажиропоток на КЖД вырос на 15% в январе

Пассажиропоток на Крымской железной дороге в январе 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 15% — до 229,6 тыс. пассажиров. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу КЖД.

Грузовые перевозки также показали рост. Объём погрузки за месяц — 154,5 тыс. т, что выше результатов января 2017 года на 7%.

В 2017 году КЖД обслужила 3,3 млн пассажиров, что на 375 тыс. человек больше по сравнению с 2016-м.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в фирменных пассажирских поездах «Вятка» весной 2018 года появится Wi-Fi.