Пассажиропоток на КЖД вырос на 15% в январе

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Пассажиропоток на Крымской железной дороге в январе 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 15% — до 229,6 тыс. пассажиров. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу КЖД.

Грузовые перевозки также показали рост. Объём погрузки за месяц — 154,5 тыс. т, что выше результатов января 2017 года на 7%.

В 2017 году КЖД обслужила 3,3 млн пассажиров, что на 375 тыс. человек больше по сравнению с 2016-м.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в фирменных пассажирских поездах «Вятка» весной 2018 года появится Wi-Fi.

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