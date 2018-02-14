Минобразования Крыма не советует праздновать в школах День всех влюблённых

Министерство образования, науки и молодёжи Крыма не советует проводить в школах праздничные мероприятия по случаю Дня всех влюблённых, сообщает «Крыминформ».

Соответствующее письмо направлено в профильные управления муниципалитетов. В нём говорится, что проведение мероприятий в честь Дня святого Валентина не отвечает культурным традициям народов Крыма. Этот день не относится к рекомендованным для празднования в образовательных учреждениях.

Как пояснили в пресс-службе министерства, ограничения касаются только образовательных учреждений.

«На территории школ могут быть организованы мероприятия по празднованию государственных праздников России и Республики Крым. День святого Валентина не относится ни к первой, ни ко второй категории. Мы не можем запретить школьникам отметить его дома или в любом другом месте за пределами школ», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее m24 сообщал, что в Москве на маршрут вышел украшенный в честь Дня всех влюблённых трамвай.