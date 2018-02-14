В Москве появилась карта романтических прогулок

Ко Дню всех влюблённых в Москве появилась карта маршрутов для романтических прогулок, сообщает m24 со ссылкой на портал столичного мэра и правительства.

Как заявил гендиректор ГАУК «Мосгортур» Василий Овчинников, каждый маршрут проведёт по местам, связанным с историями любви известных писателей и поэтов.

«Это будут познавательные, вдохновляющие и романтические прогулки. Воспользовавшись нашей картой, организовать их без привлечения гида смогут все желающие», — отметил Овчинников.

Всего разработано три маршрута. Первый посвящён отношениям Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, второй — знакомству Михаила Булгакова с Еленой Шиловской, третий — встрече Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в московском метро пройдёт акция в честь Дня всех влюблённых.