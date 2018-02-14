Жители эвакуированного дома в Москве рассказали об инциденте, сообщает ФАН.

По имеющимся данным, в ходе ремонта крыши жилого здания в Тихвинском переулке строители нашли вызывающие подозрение сигаретные пачки и банки из-под пива, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов. Здание было оцеплено, жильцы домов №11 и 13 эвакуированы.

«В 01:30 позвонили в дверь двое сотрудников полиции, сказали, что проводится эвакуация. Они подождали, пока мы оденемся, и вывели на улицу. Нас разместили в лицее, там были приготовлены места для временного размещения», — заявила одна из женщин, проживающих в доме.

По словам другого жильца, к ним пришёл участковый и сказал, что проводится временная эвакуация.

К настоящему времени жильцы вернулись в свои квартиры.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в Подмосковье эвакуировали дом из-за звонка о взрывном устройстве.