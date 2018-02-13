В Крыму задержаны пятеро подозреваемых в угоне автомобилей

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В Симферополе сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых в угоне автомобилей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Один из задержанных ранее уже был судим за имущественные преступления.

Несколько недель назад в городе зафиксировали несколько случаев угонов, а также краж автомобилей из салонов. В целом зарегистрировано около десяти таких эпизодов. По данным фактам заведены уголовные дела.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к другим преступлениям.

Ранее New Inform со ссылкой на экспертов назвал самые угоняемые марки автомобилей в России.

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