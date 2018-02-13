В Крыму задержаны пятеро подозреваемых в угоне автомобилей
Один из задержанных ранее уже был судим за имущественные преступления.
Несколько недель назад в городе зафиксировали несколько случаев угонов, а также краж автомобилей из салонов. В целом зарегистрировано около десяти таких эпизодов. По данным фактам заведены уголовные дела.
В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к другим преступлениям.
Ранее New Inform со ссылкой на экспертов назвал самые угоняемые марки автомобилей в России.