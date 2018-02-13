Социальным такси в Москве воспользовались более 385 тысяч человек в 2017 году

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В 2017 году социальным такси в Москве воспользовались более 385 тыс. человек, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

Как рассказала руководитель коммерческой деятельности организации Евгения Жигунова, такой сервис в настоящее время является одной из самых востребованных городских услуг среди маломобильных граждан.

В парк сервиса входят легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы — в общей сложности более 130 единиц техники. Весь транспорт имеет необходимое техническое обеспечение, а водители прошли специальные курсы по повышению квалификации.

Ранее, как сообщало Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2017 году удалось навести порядок в торговой сфере, работе такси и общественного транспорта.

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