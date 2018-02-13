Полиция задержала сообщившего о заминированном автомобиле мужчину в Москве

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Полиция Москвы задержала мужчину, сообщившего о том, что в город якобы направляется заминированный автомобиль. Как отметили в ведомстве, таким образом злоумышленник намеревался «проверить реакцию правоохранительных органов».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими ОМВД России по району Внуково совместно с сотрудниками ФСБ России была установлена личность звонившего, впоследствии он был задержан на территории района Внуково», — цитирует РИА Новости пресс-службу управления МВД по Москве.

Отмечается, что пьяный мужчина позвонил в дежурную часть и заявил, что в Москву едет автомобиль ВАЗ-2109, в котором находится взрывное устройство.

При этом задержанный в качестве заминированного транспорта указал собственный автомобиль. Машина осмотрена, никаких опасных предметов в ней не обнаружено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.

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