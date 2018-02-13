В Крыму отреагировали на сообщения о «несостыковке пролётов» путепровода моста

В пресс-службе строительства Крымского моста прокомментировали сообщения украинских СМИ о якобы «несостыковке» металлических пролётов автомобильного путепровода.

«Информация не соответствует действительности. На фото, которое неверно интерпретируют некоторые СМИ, стандартный технологический процесс. Надвинутая двухкилометровая нить металлоконструкций для установки в проектное положение разрезается на определённые отрезки (плети), после чего опускается на опоры», — цитирует ФАН заявление.

Отмечается, что работы по строительству ведутся в соответствии с графиком.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», строители Крымского моста рассказали о достигнутых за два года результатах.