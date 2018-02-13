Более трёх тысяч военнослужащих примут участие в стрельбах из ЗРК на Дальнем Востоке

Короткая ссылка
Более трёх тысяч военнослужащих примут участие в стрельбах из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа Александра Гордеева.

Отмечается, что полевой выход стартовал во вторник, 13 февраля, на полигонах Дальнего Востока и Забайкалья.

«Всего к полевому выходу привлечено более трёх тысяч человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники», — рассказал Гордеев.

При этом он добавил, что в ходе мероприятий будут применяться различные типы ЗРК ПВО, в частности, «Тор-М2У» и«Бук-М2».

«В середине марта пройдёт этап боевой стрельбы с практическими пусками ракет», — заключил Гордеев.

Ранее сообщалось, что на Алтае и в Кузбассе по учебной тревоге для проверки боеготовности подняли около 5 тыс. военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru