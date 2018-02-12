Россияне рассказали о своём отношении к США

Жители России рассказали о своём отношении к США, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса «Левада-Центра».

В январе 2018 года 58% респондентов дали негативные оценки Соединённым Штатам, положительно эту страну оценили только 26% участников исследования.

В декабре 2017-го против США были настроены 60% россиян, о хорошем отношении говорили 24%.

Восприятие Евросоюза за месяц немного улучшилось, но в целом осталось негативным: такие оценки ЕС дали 46% респондентов. Позитивное отношение оказалось у 32%.

Похожие данные получены по Украине. По словам 47% опрошенных, они испытывают к этой стране негатив, у 35% соседнее государство вызывает позитивные эмоции.

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между Россией и США.