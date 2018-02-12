Суд вынес приговор жителю Великих Лук за поддельный техпаспорт на автомобиль

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Великолукский городской суд вынес приговор местному жителю за поддельный техпаспорт на автомобиль, сообщает Nation News.

Инцидент произошёл 3 ноября 2017 года в здании МРЭО ГИБДД полиции ОМВД России в Великих Луках — обвиняемый подделал подпись прошлого владельца Mitsubishi Galant в паспорте транспортного средства. Затем он попытался предъявить документ сотрудникам ГИБДД в качестве подлинного.

Было возбуждено уголовное дело. Поскольку мужчина имел положительные характеристики по месту жительства и месту работы, суд приговорил его к трём месяцам ограничения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.

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