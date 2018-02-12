Директор школы в Татарстане пришёл с повинной после массового отравления детей

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Директор школы в Татарстане пришёл с повинной после массового отравления детей в столовой образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Утром 12 февраля в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с повинной обратился директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Он сообщил о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

10 и 11 февраля из Арского района Татарстана в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1—9 классов МБОУ «Казанбашская основная школа» и двое взрослых. У всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.

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