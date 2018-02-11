Глава МВД России прибыл на место авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что глава МВД России Владимир Колокольцев находится на месте крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск.

На борту самолёта находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.

Группа спасателей на месте крушения Ан-148 в Подмосковье увеличена до 600 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.