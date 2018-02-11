Российские телеканалы снимают с эфира развлекательные программы в связи с крушением Ан-148

Российские телеканалы снимают с эфира развлекательные программы в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области. В авиакатастрофе погиб 71 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала, из-за авиакатастрофы канал снял с вечернего эфира 11 февраля телепередачу «Что? Где? Когда?».

В пресс-службе НТВ сообщили, что с эфира также снимаются развлекательные программы.

«Сегодня в эфир не выйдут программы «Ты не поверишь!» и «Звезды сошлись», — сообщили в пресс-службе.

Телеканал РЕН ТВ связи с крушением Ан-148 в понедельник 12 января снимает с утреннего эфира развлекательные блоки.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово.

На борту самолёта находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.