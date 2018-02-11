В аэропортах Москвы отменено и задержано более 30 рейсов

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В московских аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 30 рейсов
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg

По информации на 12:13 в Домодедове 9 рейсов задержано, 11 отменено.

Во Внукове задержано три рейса и три отменено, в Шереметьеве задерживаются 10 рейсов.

Ранее власти Москвы призвали водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. 

24 января издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.

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