В аэропортах Москвы отменено и задержано более 30 рейсов
В московских аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg
По информации на 12:13 в Домодедове 9 рейсов задержано, 11 отменено.
Во Внукове задержано три рейса и три отменено, в Шереметьеве задерживаются 10 рейсов.
Ранее власти Москвы призвали водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.
24 января издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.