Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

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Президент России Владимир Путин присвоил нескольким российским дипломатам ранг чрезвычайного и полномочного посла, сообщает kp.ru.

Согласно подписанному Путиным указу, дипломатический ранг получили заместители министра иностранных дел Евгений Иванов и Александр Панкин, а также представители России в Саудовской Аравии, Аргентине и Австралии — Сергей Козлов, Виктор Коронелли и Григорий Логвинов.

Также ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен постпреду России при ОБСЕ Александру Лукашевичу и директору департамента Северной Америки МИД России Георгию Борисенко.

Ранее Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с Днём дипломатического работника.

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