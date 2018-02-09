Следователи проверяют данные о мошеннических действиях управляющей компании в Москве

Следователи СК России проверяют данные о мошеннических действиях управляющей компании в отношении жителей московского района Куркино, сообщают «Аргументы Неделi».

Граждане якобы переплатили 100 млн рублей за отопление, поскольку тариф завышался.

В рамках проверки следователям предстоит провести комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося, рассказала представитель ведомства.

Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию.