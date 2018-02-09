В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве двух человек

В Краснодарском крае задержали 37-летнего жителя посёлка Лорис, подозреваемого в убийстве двух человек, сообщает портал «Юга.ру».

4 января после стрельбы в заброшенном здании в пригороде Краснодара были найдены раненый мужчина и тела двух погибших.

Как рассказали в пресс-службе СКР по региону, в указанном месте собирались граждане для употребления спиртных напитков. По версии следствия, брат задержанного был сильно избит.

«Узнав об этом, мужчина приобрёл обрез охотничьего ружья и патроны к нему и в указанный вечер пришёл в лесополосу, где в тот момент распивала спиртное группа людей. Мужчина произвёл в присутствующих из оружия четыре выстрела дробью», — уточнили в пресс-службе.

Подозреваемый скрылся, а оружие спрятал. В настоящее время он задержан. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие также даст юридическую оценку действиям подозреваемого в части законности приобретения огнестрельного оружия.

Ранее ФАН сообщало, что задержан 23-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве на детской площадке в Москве.