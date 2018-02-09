В ТиНАО могут построить большой горнолыжный склон
По его словам, мэр поручил «проработать варианты создания большого открытого горнолыжного склона на территории ТиНАО».
«Сейчас сноубордом и горнолыжным спортом москвичи могут заниматься в Крылатском, в районе Нагорной, на Севастопольском проспекте. Всё, что можно приспособить, мы под эти цели приспосабливаем», — цитирует Бирюкова m24.
Он отметил, что в настоящий момент в Москве работает порядка 300 лыжных трасс, также действует 190 катков с искусственным льдом.
Ранее НСН передавала, что в Москве появится велодром для экстремальных видов спорта.