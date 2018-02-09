В ТиНАО могут построить большой горнолыжный склон

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы может появиться большой открытый горнолыжный склон. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, мэр поручил «проработать варианты создания большого открытого горнолыжного склона на территории ТиНАО».

«Сейчас сноубордом и горнолыжным спортом москвичи могут заниматься в Крылатском, в районе Нагорной, на Севастопольском проспекте. Всё, что можно приспособить, мы под эти цели приспосабливаем», — цитирует Бирюкова m24.

Он отметил, что в настоящий момент в Москве работает порядка 300 лыжных трасс, также действует 190 катков с искусственным льдом.

Ранее НСН передавала, что в Москве появится велодром для экстремальных видов спорта.