Детсад в Кемерове закрыли на месяц из-за превышения уровня радона в воздухе
Представители Роспотребнадзора приехали в учреждение с проверкой. После исследований оказалось, что в нескольких комнатах в воздухе превышено содержание радона, поэтому ведомство обратилось в суд.
«По итогам заседания детский сад общеразвивающего вида привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
Работа детсада приостановлена на 35 суток, до устранения нарушения.
Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.