Детсад в Кемерове закрыли на месяц из-за превышения уровня радона в воздухе

Детский сад в Кемерове закрыли более чем на месяц из-за превышения уровня радона в воздухе, сообщает kp.ru.

Представители Роспотребнадзора приехали в учреждение с проверкой. После исследований оказалось, что в нескольких комнатах в воздухе превышено содержание радона, поэтому ведомство обратилось в суд.

«По итогам заседания детский сад общеразвивающего вида привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Работа детсада приостановлена на 35 суток, до устранения нарушения.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.