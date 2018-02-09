Детсад в Кемерове закрыли на месяц из-за превышения уровня радона в воздухе

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Детский сад в Кемерове закрыли более чем на месяц из-за превышения уровня радона в воздухе, сообщает kp.ru.

Представители Роспотребнадзора приехали в учреждение с проверкой. После исследований оказалось, что в нескольких комнатах в воздухе превышено содержание радона, поэтому ведомство обратилось в суд.

«По итогам заседания детский сад общеразвивающего вида привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Работа детсада приостановлена на 35 суток, до устранения нарушения.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде.

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