Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов
Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 18:00.
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По информации сервиса, затруднения наблюдаются на внешней и внутренней сторонах МКАД, ТТК и на Садовом кольце.
Ранее портал m24.ru передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.
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