Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов

Короткая ссылка
Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 18:00.
Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов
  • © Pixabay

По информации сервиса, затруднения наблюдаются на внешней и внутренней сторонах МКАД, ТТК и на Садовом кольце.

Ранее портал m24.ru передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru