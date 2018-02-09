Новый сезон Московского марафона откроется 1 апреля

Новый сезон Московского марафона планируется открыть 1 апреля, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В 2018 году запланированы забеги по шоссе, кроссы и трейл. В общей сложности их будет восемь.

1 апреля состоится пятикилометровый забег «Апрель», в котором примут участие 7,5 тыс. человек. 15 апреля пройдёт кросс «Лисья гора» по пересечённой местности в природном парке «Битцевский лес».

На 20 мая запланирован Московский полумарафон. Красочный забег стартует на Ходынском поле 10 июня, Ночной забег — на Болотной площади 28 июля.

26 августа состоится полумарафон «Лужники», 23 сентября — Московский марафон.

Кроме того, 14 октября в Битцевском лесу пройдёт осенний кросс «Лисья гора», а завершит сезон трейловый забег на Крылатских холмах на две дистанции.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Сыктывкаре прошёл первый этап городского кубка по горнолыжному спорту.