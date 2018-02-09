Более 90 тысяч пар поженились в Москве в 2017 году

Более 90 тыс. пар поженились в столичных загсах в 2017 году, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

По сравнению с 2016 годом, количество выросло на 4249.

Как отметила руководитель управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьёва, вопреки расхожему мнению, что официальные союзы утратили силу, москвичи стали чаще жениться и выходить замуж.

Она также рассказала, что самый популярный возраст для создания семьи не изменился — от 25 до 34 лет, передаёт m24.

Наиболее популярным признан Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице. Отмечать свадьбу молодожёны предпочитают в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», а также в усадьбах Люблино и Кусково.

Ранее сообщалось, что в России предлагают обязать перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость.