ЦИК не станет вводить ограничения для СМИ-иноагентов при аккредитации в информцентр
- Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом заявила начальник управления международного сотрудничества и информации аппарата ЦИК Юлия Фелонина, передаёт РИА Новости.
«Мы не выставляем никаких ограничений, мы проверяем законность и чистоту всех документов», — сказала она.
По её словам, все заявки рассматриваются на равных условиях.
«Если это СМИ, работающие на территории России, есть действующие свидетельства и все действующие документы, то они подают заявки, их все на равных условиях рассматривают… На данный момент у нас нет таких ограничений, если только мы в каждом конкретном случае смотрим каждого человека, каждый документ, каждый журналист получает персональное аккредитационное заявление», — добавила она.
Ранее сообщалось, что СМИ-иноагенты смогут освещать выборы в России и работать на избирательных участках по аккредитации МИД.
В начале декабря 2017 года Минюст России включил в список иноагентов девять СМИ.