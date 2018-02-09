ЦИК не станет вводить ограничения для СМИ-иноагентов при аккредитации в информцентр

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Центральная избирательная комиссия не ограничивает возможности представителей СМИ-иноагентов для аккредитации в информационный центр ЦИК.
ЦИК не станет вводить ограничения для СМИ-иноагентов при аккредитации в информцентр
  • Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом заявила начальник управления международного сотрудничества и информации аппарата ЦИК Юлия Фелонина, передаёт РИА Новости.

«Мы не выставляем никаких ограничений, мы проверяем законность и чистоту всех документов», — сказала она.

По её словам, все заявки рассматриваются на равных условиях.

«Если это СМИ, работающие на территории России, есть действующие свидетельства и все действующие документы, то они подают заявки, их все на равных условиях рассматривают… На данный момент у нас нет таких ограничений, если только мы в каждом конкретном случае смотрим каждого человека, каждый документ, каждый журналист получает персональное аккредитационное заявление», — добавила она.

Ранее сообщалось, что СМИ-иноагенты смогут освещать выборы в России и работать на избирательных участках по аккредитации МИД. 

В начале декабря 2017 года Минюст России включил в список иноагентов девять СМИ. 

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