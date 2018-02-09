Замглавы МИД России оценил работу Совета молодых дипломатов

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов рассказал RT о работе Совета молодых дипломатов.

«Активность Совета молодых дипломатов можно только приветствовать, и для более старшего поколения, для меня в частности, это, конечно, очень хорошая новость, что у нас есть такая инициативная группа, которая создала эту ассоциацию, которая очень активно работает, проводит очень полезные мероприятия, дискуссионные встречи между собой и, что очень важно, с коллегами из посольств зарубежных стран», — сказал Богданов.

Он отметил, что Совет молодых дипломатов и МИД находятся «в постоянном контакте».

«Во-первых, мы все вместе работаем: и в департаментах, и в других подразделениях Министерства иностранных дел. Это ежедневное общение. Но когда они собираются и приглашают нас на такие мероприятия, мы только им благодарны за это. Потому что старшему поколению всегда полезно понимать, кто идёт за нами, с какими мыслями, какими устремлениями, с какими планами», — добавил дипломат.

По его словам, подобные встречи дают возможность лучше понять то, что молодые дипломаты ждут от старшего поколения «в плане передачи опыта» и «навыков дипломатической службы».

Ранее председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков рассказал RT о планах по созданию международной ассоциации, членами которой станут будущие работники дипломатической сферы.