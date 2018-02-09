Власти Сахалина назвали дату начала выплат семьям моряков с пропавшего судна «Восток»

Короткая ссылка
Компенсационные выплаты на счета семей членов экипажа судна «Восток», пропавшего в Японском море, начнут поступать с 19 февраля. Об этом заявила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

По её словам, по линии ведомства все необходимые документы уже подготовлены, «сегодня они отправятся на подпись главе региона Олегу Кожемяко».

«Предполагается, что средства начнут поступать на счета сахалинцев с понедельника, 19 февраля», — цитирует Касьянову РИА Новости

Она отметила, что выплаты получат 16 семей. 

Сообщается, что судовладелец ООО «ДВ-флот», который обещал выплатить семьям по 1,5 млн рублей, уже начал переводить деньги на счета родственников пропавших. 

Также семьи членов экипажа имеют право получить выплаты через Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. 

Ранее сообщалось, что власти Сахалина выплатят семьям членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток» по 1 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru