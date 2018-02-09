Источник: граждане Узбекистана пострадали при взрыве газа в Подмосковье

Граждане Узбекистана пострадали в результате взрыва газового баллона в Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Установлено, что при взрыве пострадали граждане Узбекистана», — сообщил источник.

По его данным, трое из них находятся в реанимации. Ещё двое пострадавших получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино в результате взрыва газового баллона пострадали пять человек.