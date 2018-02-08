В Нижневартовске проводят проверку из-за смерти пациента в очереди к врачу
По имеющимся данным, мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Врачи, а затем и бригада скорой помощи не смогли его спасти.
«По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована доследственная проверка», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются обстоятельства инцидента. Запланирована судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, будет дана оценка действиям медиков.
Ранее Nation News сообщало, что во время заседания в Новгородском районном суде умер подсудимый.