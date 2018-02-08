В «ОПЕР Слил» рассказали о цели создания Telegram-канала

Короткая ссылка
Сотрудники «ОПЕР Слил» в интервью RT рассказали о цели создания своего Telegram-канала.

«Идея давняя, но реализовали летом 2017 года. Работать с каналом начали в июле 2017-го. С названием не парились. Ядро канала — это сотрудники и ветераны разных служб, все начинали с оперативной работы. Цель канала — довести до обывателя мир Silovikov. Силовики — это не карьеристы и кабинетные полководцы, а работающие на земле, в разных службах опера», — сказали они.

По словам сотрудников, секрет успеха Telegram-канала заключается в отсутствии флуда, живом языке, самостоятельности генераторов контента и адресном попадании в девайс пользователя.

Полную версию интервью читайте в Telegram-канале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru