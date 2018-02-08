В «ОПЕР Слил» рассказали о цели создания Telegram-канала

Сотрудники «ОПЕР Слил» в интервью RT рассказали о цели создания своего Telegram-канала.

«Идея давняя, но реализовали летом 2017 года. Работать с каналом начали в июле 2017-го. С названием не парились. Ядро канала — это сотрудники и ветераны разных служб, все начинали с оперативной работы. Цель канала — довести до обывателя мир Silovikov. Силовики — это не карьеристы и кабинетные полководцы, а работающие на земле, в разных службах опера», — сказали они.

По словам сотрудников, секрет успеха Telegram-канала заключается в отсутствии флуда, живом языке, самостоятельности генераторов контента и адресном попадании в девайс пользователя.

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