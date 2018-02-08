Школьники представили свои изобретения на Балтийском научно-инженерном конкурсе

Школьники представили свои изобретения на XIV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

В финал попали около 400 проектов. Например, Данила Молочный из Московской области привёз «Преобразователь энергии морских волн».

Изобретение Александра Титкова из Петербурга — розетка с голосовым управлением, оснащённая микрофоном и платой для распознавания команд.

Ещё один петербуржец — Максим Салимов — представил компактное плавательное устройство «Аквапод».

«Мы хотим использовать его как дешёвый способ гидролокации — для изучения рельефа дна. Кроме того, на него можно установить фотоаппаратуру, чтобы делать снимки в труднодоступных для человека местах», — заявил школьник.

Леонид Браун из Сургута привёз «Автономную систему для измерения радиационного фона», а Елизавета Богданова из Московской области придумала приборы, один из которых помогает контролировать состояние здоровья после инсульта, а другой полезен при реабилитации.

Ранее НСН сообщала, что московская мэрия выделит специальные гранты для победителей международных олимпиад школьников.