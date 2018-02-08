Школьники представили свои изобретения на Балтийском научно-инженерном конкурсе
В финал попали около 400 проектов. Например, Данила Молочный из Московской области привёз «Преобразователь энергии морских волн».
Изобретение Александра Титкова из Петербурга — розетка с голосовым управлением, оснащённая микрофоном и платой для распознавания команд.
Ещё один петербуржец — Максим Салимов — представил компактное плавательное устройство «Аквапод».
«Мы хотим использовать его как дешёвый способ гидролокации — для изучения рельефа дна. Кроме того, на него можно установить фотоаппаратуру, чтобы делать снимки в труднодоступных для человека местах», — заявил школьник.
Леонид Браун из Сургута привёз «Автономную систему для измерения радиационного фона», а Елизавета Богданова из Московской области придумала приборы, один из которых помогает контролировать состояние здоровья после инсульта, а другой полезен при реабилитации.
Ранее НСН сообщала, что московская мэрия выделит специальные гранты для победителей международных олимпиад школьников.