СМИ рассказали об обучении пенсионеров компьютерной грамотности в Новокузнецке

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СМИ рассказали о работе информационно-образовательного центра «Компьютерные технологии» с пенсионерами в Новокузнецке.

Центр получил поддержку от Фонда президентских грантов, после чего преподаватели организовали курсы для людей пенсионного возраста, сообщает kp.ru.

«Курс обучения длится месяц. Самая первая наша группа выпустилась в октябре, и с каждым месяцем желающих подружиться с интернетом становится всё больше», — заявил директор центра Андрей Денисов.

На занятиях рассказывают, как выйти в интернет, создать страницу в соцсетях, восстановить пароль, загрузить фотографии, воспользоваться онлайн-справочной аптек, сделать покупки, оплатить услуги ЖКХ.

Ранее НСН сообщала, что московская мэрия выделит специальные гранты для победителей международных олимпиад школьников.

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