СМИ: В Подмосковье произошло двойное убийство

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В Павловском Посаде Московской области произошло двойное убийство, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о происшествии поступила в полицию 6 февраля.

По имеющимся данным, эксперт Федерального казначейства обнаружил дома тела своей падчерицы и её мужа, рядом с ними лежала новорождённая дочь.

Девочка госпитализирована в состоянии общего переохлаждения и с закрытой черепно-мозговой травмой. Ребёнку также диагностировали синдром угнетения центральной нервной системы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее Nation News сообщало, что житель Хабаровска приговорён к 23 годам за убийство сына.

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